La cathosphère ne s’enflamme pas encore mais ça ne saurait tarder… En annonçant dimanche à l’Angelus qu’il convoquera en octobre 2019 un synode (assemblée mondiale des évêques) sur la grande région de l’Amazonie. Le Pape pourrait (re) mettre à l’agenda, l’ordination d’hommes mariés. Le lien n’a pas été établi par une feuille à sensation mais par le "Figaro". Et par son vaticaniste Jean-Marie Guénois qui a visiblement été marqué par les propos de François qui a dit que "l’objectif principal de cette convocation est de trouver de nouvelles voies pour l’évangélisation de cette portion du peuple de Dieu, en particulier les indigènes, souvent oubliés et privés de la perspective d’un avenir serein, notamment à cause de la crise touchant la forêt amazonienne, poumon d’une importance capitale pour notre planète".

Les "viri probati", un atout de renouveau

Plusieurs conférences épiscopales latino-américaines veulent ce synode. Fin septembre, il en fut question avec celle d’Equateur, dont la moitié du territoire est en Amazonie. Selon notre confrère, on reparlerait au-delà de la dimension évangélisatrice, sociale et écologique de l’ordination d’hommes mariés. Pourquoi ? En 2014, François a permis aux évêques brésiliens de créer une commission "pour examiner la possibilité d’ordonner prêtres des catholiques mariés, hommes mûrs ayant fait leurs preuves dans la vie familiale et paroissiale, dans des régions reculées où les prêtres ne peuvent se rendre qu’une à deux fois par an". Ce serait un atout dans un environnement aussi exposé aux sectes évangéliques. Rappel utile : le célibat sacerdotal n’est pas un dogme mais une question de discipline qui n’a pas cours dans les Eglises orientales.