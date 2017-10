Les relations entre un président américain et son secrétaire d’Etat doivent nécessairement être privilégiées. Non seulement le ministre des Affaires étrangères de l’unique superpuissance joue un rôle considérable sur la scène internationale, mais il devient par la force des choses, au côté du chef de l’exécutif, l’autre voix et l’autre visage de l’Amérique. Harry Truman, en confiant la fonction au général George Marshall en 1947, se félicitait de pouvoir compter sur le plus grand Américain vivant. C’est dire la gravité de la crise qui, à l’évidence, oppose aujourd’hui Donald Trump à Rex Tillerson.

Le Président s’est fendu de pas moins de cinq tweets, mercredi et jeudi,pour démentir les informations de la chaîne NBC qui, la première, avait révélé une situation à ce point dégradée que le chef de la diplomatie aurait songé à démissionner dès juillet dernier. C’est sous la pression de ses deux principaux alliés au sein de l’Administration, le secrétaire général de la Maison-Blanche John Kelly et le ministre de la Défense James Mattis, que Rex Tillerson aurait renoncé à mettre sa menace à exécution. Ils auraient réussi à le persuader que le départ d’un tel poids lourd de l’équipe Trump causerait à celle-ci des dommages irréparables.

