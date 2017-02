Racines. Le wahhabisme, dans le vaste et divers monde de l’islam, c’est celui qui fait bande à part. Celui qui s’est coupé des autres à force d’avoir cherché à retrouver les racines et les pratiques ancestrales de la religion musulmane.

Purification. Ce courant intégriste sunnite est né au XVIIIe siècle en Arabie sous la pensée du prêcheur Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792). L’ambition de ce dernier était de "purifier" l’islam de la longue marche des siècles qui l’avait écarté des "principes originaux" portés et vécus par les premières générations qui succédèrent au prophète Mohammed. Ces premières générations sont appelées les générations des "salaf", les "pieux prédécesseurs". C’est en leur nom également qu’est né, à la suite du wahhabisme, le salafisme qui, en dehors de l’Arabie, entend à son tour revenir à une pratique dite orthodoxe de l’islam. Le wahhabisme et le salafisme se placent dès lors en opposition à la société contemporaine, mais aussi aux autres courants musulmans. Cette opposition se fait de manière radicale et violente parfois. La rupture s’articule selon la dialectique du "nous", et du "eux".

Lecture. Muhammad ibn Abd al-Wahhab inscrivit son courant sous les préceptes de l’école hanbalite, qui est une des quatre écoles juridiques du sunnisme, et qui en est l’école la plus rigoriste. Ici, pas d’interprétation possible des textes. Leur lecture se doit d’être littérale. Le Coran, dicté par Dieu à Mohammed, est en effet considéré comme une parole intemporelle et définitive qui se passe de toute contextualisation. Les hadiths, qui sont les actes et paroles prêtés au Prophète, sont aussi considérés comme le modèle des pratiques à observer.

Le pur et l’impur. Très concrètement, le wahhabisme propose une lecture binaire de la société et de la vie en société. Ses préceptes se présentent comme un corpus d’autorisations et d’interdits très concrets (jusqu’à l’habillement par exemple), qui distinguent ce qui est considéré comme pur et impur, ce qui est qualifié de "halal" ou de "haram". Avec le wahhabisme nous sommes bien dans le registre de la répétition la plus fidèle possible des pratiques prêtées aux ancêtres.





Comment l'Arabie saoudite soutient les salafistes en Belgique