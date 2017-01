Le futur président des Etats-Unis, Donald Trump, a pris la parole dans une conférence de presse. Il en a profité pour réagir à divers sujets.





Il affirme avoir cédé le contrôle de son empire à ses deux fils aînés

Donald Trump a affirmé mercredi avoir cédé le contrôle de ses entreprises à ses deux fils Eric et Donald Jr pour la durée de son mandat, en promettant que cela permettrait d'éviter les conflits d'intérêts avec sa fonction présidentielle.

"Mes deux fils ici présents, Don et Eric, vont diriger la société. Ils la dirigeront de façon très professionnelle. Ils ne m'en parleront pas", a dit M. Trump. Sa fille Ivanka, a-t-il précisé, coupera aussi ses liens avec l'empire économique Trump, en se concentrant sur son installation familiale à Washington.









Trump affirme qu'il sera "le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé"

"Nous allons créer des emplois. J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le pense vraiment", a relevé M. Trump, depuis sa tour new-yorkaise sur la 5e avenue, après avoir cité plusieurs groupes comme Fiat/Chrysler et Ford ayant pris des engagements concernant leurs activités aux Etats-Unis.

Il mène une offensive anti-délocalisations pour relancer l'activité industrielle américaine. Il a notamment promis pendant sa campagne d'imposer des droits de douane prohibitifs de 45% sur les importations chinoises.

"Nous avons eu des nouvelles fantastiques au cours des deux dernières semaines. J'ai été très actif du point de vue économique pour notre pays", a relevé M. Trump, précisant que "beaucoup de groupes automobiles vont s'installer" aux Etats-Unis.

Et "de grandes nouvelles vont être annoncées dans les deux prochaines semaines de groupes qui vont construire dans le Midwest", a-t-il poursuivi, espérant que le géant automobile General Motors et que l'industrie pharmaceutique suivent l'exemple, avant que d'autres secteurs ne leur emboîtent le pas.

"Il y a une atmosphère fantastique en ce moment, une atmosphère que beaucoup de gens me disent n'avoir jamais vue auparavant", a-t-il estimé.

Le taux de chômage est tombé à 4,7% fin décembre aux Etats-Unis, soit le niveau le plus bas en neuf ans.





Le dossier russe est une "chose inventée par ses adversaires"

Trump admet que la Russie est à l'origine du piratage du parti démocrate

Donald Trump a assuré mercredi à New York que les notes de renseignement faisant état de dossiers russes le compromettant étaient une "chose inventée" par ses adversaires. Si le président Poutine m'apprécie "c'est un atout", a-t-il aussi affirmé, tout en admettant que la Russie était à l'origine du piratage du Parti démocrate pendant la campagne de l'élection présidentielle.





Le coût de construction du mur frontalier sera remboursé par le Mexique

Les contribuables américains financeront le budget de construction du mur frontalier entre les Etats-Unis et le Mexique, mais Mexico remboursera ensuite ce coût, a assuré mercredi à New York Donald Trump.

"J'aurais pu attendre un an et demi environ que nous finissions nos négociations avec le Mexique, que nous lancerons immédiatement après ma prise de fonction, mais je ne veux pas attendre", a justifié M. Trump au sujet de l'une de ses promesses de campagne les plus emblématiques.