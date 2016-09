Les accords transatlantiques: superbe opportunité ou malédiction?

ABONNÉSLaurent Lambrecht et OleB. Publié le mardi 20 septembre 2016 à 16h58 - Mis à jour le mardi 20 septembre 2016 à 16h59

International

Qu’est-ce que le TTIP ?

Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (connu sous l’acronyme anglais TTIP) est en négociation entre l’UE et les Etats-Unis depuis juillet 2013. La Commission européenne négocie sur la base d’un mandat approuvé par les Etats membres.

Le TTIP vise à favoriser les échanges dans les domaines des biens et des services, ainsi qu’à accroître les investissements transatlantiques. L’objectif est également de fixer les standards de normes au niveau mondial. Ses trois piliers sont l’abaissement des barrières tarifaires, la coopération réglementaire (harmonisation ou, surtout, reconnaissance mutuelle des normes) et l’ouverture des marchés publics.

Les relations entre les deux blocs représentent 31 % des échanges et plus de 53 % du PIB de la planète. L’UE exporte environ 310 milliards d’euros de marchandises (2014) et 160 milliards d’euros de services (2013) vers les Etats-Unis. En 2013, les Etats-Unis étaient le principal investisseur dans l’UE, avec 1 650 milliards de stocks d’investissement.

Qu’est-ce que le Ceta ?

Lancées en mai 2009, les négociations de l’accord économique et commercial global (plus connu sous l’acronyme anglais Ceta) entre l’Union européenne et le Canada ont été conclues en septembre 2014, puis rouvertes à la demande des Européens, pour être finalisées en février 2016.

C’est l’accord commercial le plus complet jamais signé par l’UE à ce jour, avec un pays du G7, qui plus est. Il est censé favoriser les échanges de biens et de services entre les parties mais aussi faciliter les investissements.

L’UE est le deuxième partenaire commercial du Canada après les Etats-Unis. Le commerce des biens entre les deux partenaires s’élève à près de 60 milliards d’euros par an ; celui des services à 26 milliards (chiffres de 2012). L’UE est le deuxième investisseur étranger au Canada (260 milliards d’euros en 2012), et le Canada le quatrième investisseur étranger dans l’UE (142 milliards d’euros en 2012).