Comme chaque année, l’Allemagne a débuté l’année avec des trottoirs jonchés de restes de pétards et de feux d’artifice, un fond de raclette mal digéré et la gueule de bois. Pourtant, cette année 2017 ne se présente pas tout à fait comme les autres.

Entamée avec les agressions sexuelles au pied de la cathédrale de Cologne et bouclée avec l’attentat au marché de Noël à Berlin, 2016 aura en effet été une "année parsemée d’épreuves difficiles" a reconnu la chancelière Merkel dans son allocution de fin d’année.

Grand exercice d’équilibrisme, ces vœux traduisent les doutes qui traversent la société allemande en ce début d’année. D’un côté, la chancelière promet de renforcer la sécurité face à ces "meurtriers pleins de haine" qui se sont attaqués à la foule. De l’autre, elle continue à défendre pied à pied sa politique d’accueil des demandeurs d’asile. Une politique qui divise une partie de l’opinion publique allemande.

La Willkommenskultur ébranlée

Il est particulièrement "amer et odieux" que les attentats aient été commis par des gens qui avaient demandé à l’Allemagne de les accueillir et les protéger, a-t-elle reconnu. Pour autant, "au regard des images d’Alep bombardé", le pays peut dire "à quel point il était juste et important d’apporter notre aide et notre protection à ceux qui en avaient besoin", a-t-elle insisté.

La chancelière maintient donc le cap, malgré les débats complexes sur la culture de la bienvenue, la "Willkommenskultur", qui avaient suivi les agressions de Cologne. Les fondements de cette culture politique allemande, inspirée par la gauche, avaient alors été ébranlés : féminisme, hospitalité, tolérance…

Le doute a même gagné les rangs des plus fervents partisans de la "Willkommenskultur". Selon un sondage réalisé en avril 2016, 37 % des sympathisants du parti social-démocrate (SPD) et 27 % des Verts jugeaient qu’il y a beaucoup d’étrangers en Allemagne, soit une progression de 20 % en quelques mois. Aujourd’hui encore, 58 % des Allemands pensent que la question de l’intégration des réfugiés sera le principal sujet politique en 2017.

Eviter la tentation du repli

Au même moment, les certitudes économiques étaient aussi ébranlées. Le pays a continué à afficher une croissance insolente face au reste de l’Europe en 2016 grâce à ses exportations. Pourtant, un certain sentiment d’humiliation plane après les suites de l’affaire Volkswagen ou la remise en cause de la Deutsche Bank aux Etats-Unis. En 2016, l’Allemagne a également pleuré le rachat par la Chine de Kuka, ce fleuron national de la robotique.

Sur le terrain économique, les vœux de la chancelière ont donc invité les citoyens allemands à éviter la tentation du repli et à garder foi en l’Europe.

A neuf mois des prochaines élections législatives, Angela Merkel va cependant devoir mener une course contre la montre. Pendant qu’elle appelle les Allemands à resserrer les rangs autour de leurs valeurs démocratiques, le parti de droite populiste, Alternative pour l’Allemagne (AfD), tente de profiter du malaise qui s’est emparé d’une partie de la population pour creuser son sillon extrémiste.

Ce parti qui avait rassemblé moins de 5 % des voix aux élections de 2013 frise maintenant 15 % des intentions de vote en affichant son hostilité à l’Europe et aux réfugiés. Il devance désormais les Verts ou le parti d’extrême gauche, Die Linke.

Face à cette menace, Angela Merkel semble pourtant continuer à incarner un pilier de stabilité aux yeux de la majorité de la population. En novembre, près de 60 % des Allemands souhaitaient que celle qu’ils surnomment "Mutti" ("maman") se représente au prochain scrutin.





Nuit tranquille à Cologne

La police était sur le pied de guerre pour le réveillon du Nouvel An à Cologne. Suite aux agressions en série contre des femmes qui avaient été rapportées l’an dernier, les forces de l’ordre n’ont pas hésité à agir préventivement. Plusieurs centaines de personnes d’origine nord-africaine ont ainsi été contrôlées, notamment aux arrivées des trains. A l’issue de ces contrôles, les individus dépourvus de papiers d’identité ont été interdits de se rendre sur les lieux des festivités, a indiqué une porte-parole de la police. Aucun incident grave n’a été déploré.