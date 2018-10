Selon les journaux de samedi du groupe Sudpresse, les attentats de Paris auraient été notamment financés par un braquage dont l'enquête a été classée sans suite.

Un des terroristes présumés inculpés dans les dossiers des attentats de Paris et de Bruxelles a déclaré que l'argent qui a servi à organiser ces actes terroristes provenait du braquage de la banque privée Crédit Agricole d'Auderghem commis par les frères El Bakraoui en juin 2014. Le braquage aurait rapporté 200.000 euros.

Les auteurs n'avaient jamais été retrouvés et le dossier a été classé sans suite par le parquet de Bruxelles six mois plus tard, indique Sudpresse.