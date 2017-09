Les Catalans voteront dimanche au référendum sur l'indépendance en dépit des mesures de police prises par le gouvernement espagnol pour l'empêcher, a assuré mardi à l'AFP un membre du gouvernement régional de Catalogne.

"La population sortira en masse pour voter, pacifiquement (...) Je n'en ai pas le moindre doute", a déclaré Raul Romeva, responsable des relations étrangères de ce gouvernement décidé à tenir le référendum malgré l'interdiction du gouvernement et de la justice espagnols.

"Tôt ou tard il faudra que quelqu'un comprenne qu'il (le referendum) ne peut pas être arrêté par la menace ni avec la force qu'ils déploient sur tout le territoire. Ils ne l'empêcheront pas", a insisté M. Romeva.

Madrid a envoyé d'importants renforts de police dans cette région du nord-est du pays. La police et la Garde civile ont saisi près de 10 millions de bulletins de vote et quelque 45.000 convocations d'assesseurs. Et 59 sites internet de promotion ou d'information sur le référendum ont été fermés. Le ministère public s'efforce aussi d'empêcher l'ouverture des bureaux de vote.

"A chaque fois qu'ils ont essayé d'empêcher quelque chose, nous avons trouvé une solution, a poursuivi M. Romeva. "Nous pouvons garantir que tout le matériel nécessaire pour voter existe. Les bulletins peuvent être imprimés tant de fois qu'on le voudra, nous avons la liste des électeurs, les urnes existent, les bureaux de vote existeront".