La police allemande a découvert les corps de six adolescents dans un abri de jardin à Arnstein (Bavière), a-t-elle déclaré dimanche. Les corps ont été retrouvés par le propriétaire de la parcelle, ont précisé la police et le procureur. Les six adolescents étaient âgés de 18 à 19 ans.

La cause de la mort n'apparaît pas encore clairement mais, selon les premières indications, les jeunes gens ne seraient pas décédés de mort violente, a encore dit la police.