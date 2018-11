Les résultats préliminaires des élections de mi-mandat aux USA sont "un immense succès" aux yeux du président américain Donald Trump dont le parti républicain conserve son emprise sur le Sénat mais perd le contrôle de la Chambre des représentants, selon les projections des médias américains. "Immense succès ce soir. Merci à vous tous!", a commenté sur Twitter le président républicain peu après les premières conclusions tirées par les médias américains sur le partage du pouvoir au Capitole entre les Démocrates et les Républicains.

Le scrutin est perçu comme un référendum pour ou contre l'actuel résident de la Maison Blanche deux ans après son élection.

Si la "vague bleue" démocrate ne semble pas avoir lieu, leur retour dans la majorité à la Chambre des représentants annonce toutefois une période de paralysie dans la politique américaine.





Quelques résultats emblématiques:





Bernie Sanders réélu

Le sénateur indépendant Bernie Sanders, ancien candidat démocrate lors des élections primaires de la campagne présidentielle américaine de 2016, rempile pour un troisième mandat de sénateur dans l'Etat du Vermont. Selon les sondages à la sortie des urnes, il l'emporte contre le républicain Lawrence Zupan, dans un Etat traditionnellement réputé démocrate.





Ted Cruz l'emporte au Texas

Beto O'Rourke a défié les sondages au début des dépouillements, jusqu'à laisser entrevoir la possibilité de voir un sénateur démocrate en tête au Texas. Mais c'est finalement Ted Cruz qui a pris le dessus dans cet État, connu pour être un bastion républicain.





Mitt Romney devient sénateur de l'Utah

Le républicain Mitt Romney, ancien candidat malheureux à la présidentielle américaine de 2012, a battu la démocrate Jenny Wilson dans la course au siège de sénateur de l'Utah, selon les projections des médias américains. Avec cette victoire, le critique de Donald Trump signe son retour en politique, fort de sa promesse de ne pas se taire si le président américain se fourvoie.

La victoire républicaine dans l'Etat est sans surprise toutefois, alors que l'Utah n'a pas envoyé de sénateur démocrate à Washington depuis plus de 40 ans. C'est toutefois une victoire courte, à 50,1% contre 45,7% pour sa rivale Wilson (23% des bulletins dépouillés).





La Floride aux mains des républicains

Andrew Gillum, candidat démocrate et maire afro-américain de la ville de Tallahassee, a perdu une course serrée pour le poste de gouverneur de la Floride, état réputé décisif et baptisé 'swing state'. La victoire revient à Ron DeSantis, qui est un allié proche du président américain Donald Trump.

"J'ai crois sincèrement que, sur le long terme, le bien gagne toujours sur le mal", a commenté M. Gillum, maire de Tallahassee, la capitale de l'Etat, devant ses partisans en milieu de soirée.

M. Gillum, âgé de 39 ans, espérait devenir le premier gouverneur noir du "Sunshine State". La campagne a été marquée par des accusations de racisme.





La Virginie "démocrate"

En Virginie, le sénateur démocrate Tim Kaine l'aurait remporté contre son rival républicain Corey Stewart, prolongeant son mandat pour un second terme.

Toujours en Virginie, Jennifer Wexton est la première démocrate à remporter un siège occupé par un républicain à la Chambre des représentants, selon les projections à la sortie des urnes. Mme Wexton est sortie victorieuse de l'élection à mi-mandat dans l'Etat de Virginie contre la républicaine en poste Barbara Comstock.





Greg Pence, le frère de Mike, élu dans un district de l'Indiana

Greg Pence, le frère du vice-président américain Mike Pence, a remporté dans l'Etat d'Indiana un siège pour la Chambre des représentants. Il s'agit du même siège occupé de 2003 à 2013 par son frère. Selon les projections de CNN, Greg Pence a été élu dans le 6e district de l'Indiana, un district traditionnellement républicain.

Il remplace le républicain Luke Messer qui avait annoncé laisser son siège vacant, après une tentative malheureuse pour décrocher le poste de sénateur de l'Etat.





Rashida Tlaib, première musulmane au Congrès américain

La démocrate Rashida Tlaib a été élue pour le Congrès américain dans l'Etat du Michigan. Elle est la première femme de religion musulmane à être désignée pour cette institution. Ilhan Omar, candidate au Minnesota qui porte le foulard, est également pressentie pour le Congrès pour cet Etat.

Deux Amérindiennes élues pour la première fois au Congrès

Avocate férue d'arts martiaux, Sharice Davids, ouvertement homosexuelle, l'a emporté dans des terres conservatrices face au républicain Kevin Yoder, selon les chaînes ABC et NBC. Agée de 38 ans, Mme Davids, élevée par une mère célibataire ancienne membre de l'armée, est diplômée d'un institut de formation publique et a passé un an à Washington au sein de l'administration Obama. Deb Haaland, 57 ans, est quant à elle une mère célibataire issue de la tribu Laguna Pueblo, qui a vaincu l'alcoolisme et subsisté grâce à des bons d'alimentation. Dans une circonscription démocrate, elle a notamment fait campagne contre des élus qui, selon elle, ne représentent pas plus les Amérindiens que les autres minorités ou les millions de pauvres dans l'Amérique de Donald Trump.