Les désillusions des agriculteurs israéliens

International

Midi passé, le soleil est au zénith. Quarante degrés à l’ombre, une température habituelle pour la saison à Hatzeva. Des deux côtés de la route poussiéreuse qui mène au mochav (un village communautaire), un alignement de longues tentes aux toiles beiges : "Si les serres sont couvertes d’une toile noire supplémentaire, c’est qu’on y cultive quelque chose", explique Dani Bar-El. Seulement, beaucoup restent couleur de sable. Un tracteur passe ; ses conducteurs et passagers ont le visage enrubanné, parfois un chapeau pointu sur la tête.

"Les Thaïs, qui travaillent sur les exploitations", commente cet Israélien de 69 ans, agriculteur dans ce coin du sud-est du pays proche de la frontière jordanienne. En 1985, c’étaient des Thaïlandais. "Ils viennent aujourd’hui de toute l’Asie du Sud-Est. Mais on continue de dire les Thaïs", poursuit Dani. Ils sont des milliers, employés pour des contrats de cinq ans dans les fermes de l’Arava.

Dans cette région désertique, une bande de terre qui s’étend de la mer Morte (au nord) à Eilat (au sud, au fond du golfe d’Aqaba), il n’y avait pas de "réservoir de main-d’œuvre comme ailleurs dans le pays", raconte Dani, qui est aussi l’un des fondateurs du mochav. En 1965, "treize familles et six célibataires" sont venus s’installer ici, répondant à l’appel du Premier ministre David Ben Gourion de venir peupler et "faire fleurir" le désert du Néguev. "Au début, nous campions près du puits sous la tente, se rappelle-t-il. Chaque famille avait reçu vingt dunams (deux hectares) pour travailler la terre".