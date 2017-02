Le 24 janvier, François Fillon était rattrapé par les accusations du "Canard". Le candidat de la droite n’en démord pas, il ira jusqu’au bout. Les prochains jours risquent d’être déterminants pour la course à l’Elysée.

Mardi 24 janvier au soir. Une information se répand comme une traînée de poudre. On apprend que "Le Canard enchaîné" publiera le lendemain matin un article contenant des révélations sur des emplois supposés "fictifs" de l’épouse de François Fillon, en tant qu’assistante parlementaire de son mari, et collaboratrice de la "Revue des Deux Mondes".

Si nul ne peut alors prédire l’ampleur exacte que vont prendre ces informations, chacun, dans le microcosme politico-médiatique, pressent bien vite qu’il pourrait s’agir d’un tournant de la campagne présidentielle. Et que le candidat des Républicains risque d’entrer dans une zone de fortes turbulences.

Conscients du risque de déflagration, certains, au sein même de l’équipe de Fillon, plaident immédiatement pour qu’il annule le déplacement prévu le lendemain à Bordeaux. Mais ce serait admettre la gravité de la situation. La suggestion est retoquée. Et le candidat des Républicains est bien présent le lendemain, sur les terres de son ancien rival malheureux, Alain Juppé.

Le Sarthois débarque en Gironde, regard noir, visage durci par la colère. Face aux journalistes et à leurs questions, il évoque les "boules puantes", et la "misogynie" de l’article du "Canard enchaîné".

Mais il se garde bien de répondre sur le fond. Dès son retour, il s’enferme pour un conseil de guerre avec son avocat, Antonin Levy, et quelques proches. Selon "L’Obs", la possibilité d’intervenir au Journal Télévisé de TF1 dès le mercredi soir est alors évoquée. Mais finalement repoussée, les protagonistes préférant donner le temps au candidat de peaufiner sa défense. Un nouveau conseil restreint se tient dès le jeudi, en présence des plus proches et des fidèles, parmi lesquels Anne Méaux, grande papesse de la communication qui s’est mise en disponibilité pour conseiller le candidat, Patrick Stefanini, directeur de campagne, le sénateur Bruno Retailleau, ainsi que Myriam Levy, déjà sa conseillère presse lorsqu’il était Premier ministre.