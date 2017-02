Dix jours seulement qu’il occupe la Maison-Blanche et Donald Trump ravive déjà le souvenir des pires heures de la présidence de Richard Nixon. Le limogeage, lundi soir, de la ministre de la Justice ("Attorney General") faisant fonction, Sally Yates, n’est pas sans rappeler, en effet, le tristement célèbre "Massacre du samedi soir": dans une vaine tentative d’orienter l’enquête sur le scandale du Watergate, Nixon avait, le 20 octobre 1973, révoqué le procureur indépendant spécial Archibald Cox, entraînant la démission du ministre de la Justice Elliot Richardson, et de son adjoint, William Ruckelshaus.

L’affaire est sans doute moins grave dans le cas présent. Nommée par Barack Obama pour devenir en mai 2015 l’adjointe de Loretta Lynch, Mme Yates, 56 ans, assurait l’intérim à la tête du ministère de la Justice depuis le 20 janvier, à la demande de l’équipe de Donald Trump et dans l’attente de la confirmation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions. A la différence du "Massacre du samedi soir", le limogeage ne concerne donc pas ici une personnalité promue par le Président en exercice.

Il n’empêche que la décision est sans précédent et, quand bien même elle était logique dans la mesure où Sally Yates était tenue d’exécuter les décisions de la Maison-Blanche, elle contribue à alourdir la controverse entourant le décret présidentiel interdisant temporairement l’accès du territoire américain aux réfugiés et aux ressortissants de sept pays musulmans d’Afrique et du Moyen-Orient. Mme Yates avait refusé de l’appliquer, en exprimant des doutes sur sa légalité, mais aussi et surtout en l’estimant "ni juste ni sage".

Barack Obama sort déjà de sa réserve

(...)