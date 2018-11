Les Etats-Unis font face à une crise militaire et pourraient perdre une guerre contre la Chine ou la Russie, met en garde un rapport du Congrès américain rendu public mercredi.

"La supériorité militaire des Etats-Unis --colonne vertébrale de son influence mondiale et de sa sécurité nationale-- s'est érodée à un niveau dangereux", relève le rapport de la commission parlementaire sur la stratégie de défense nationale.

"L'armée américaine pourrait subir un nombre inacceptable de victimes (...) dans son prochain conflit", poursuit le texte. "Elle pourrait avoir du mal à gagner, ou peut-être perdre, une guerre contre la Chine ou la Russie".

Les Etats-Unis seraient particulièrement vulnérables si leurs troupes étaient "contraintes de se battre simultanément sur deux fronts ou plus", ajoute la douzaine d'anciens hauts responsables démocrates et républicains chargés de passer en revue les capacités militaires américaines. Ils pointent des "décisions et dysfonctionnements politiques de la part des deux principaux partis politiques", qui ont conduit à "une crise de sécurité nationale pour les Etats-Unis".

Bien que le budget du Pentagone dépasse cette année les 700 milliards de dollars, plus que ce que la Chine et la Russie consacrent à elles deux à leur défense, les auteurs du texte estiment que cette enveloppe reste "clairement insuffisante" pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie de défense nationale de l'administration Trump.

La commission parlementaire fait dans son rapport une série de recommandations, dont une augmentation annuelle de 3 à 5% du budget de la défense.