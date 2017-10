La décision, choquante, trahit l'influence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sur Donald Trump. Elle traduit peut-être aussi la montée en puissance de l'ambassadeur américain auprès de l'Onu, Nikki Haley.

On a beau s'attendre à tout de la part de Donald Trump, chaque jour livrant une déclaration ou une décision sensationnelle en provenance de la Maison-Blanche, c'est peu dire que l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'Unesco a fait sensation, jeudi. On avait beau savoir que le torchon brûlait depuis quelque temps entre Washington et l'organisation internationale basée à Paris, et l'on avait beau savoir aussi que le multilatéralisme, a fortiori dans le domaine de la science et de la culture, n'était pas précisément la passion de Donald Trump, on ne prévoyait pas pour autant une mesure aussi soudaine et aussi radicale.

Certes, les Etats-Unis avaient cessé de payer leurs cotisations à l'Unesco dès octobre 2011, pour protester contre l'admission de l'Autorité palestinienne comme membre à part entière de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, une décision qui avait provoqué l'ire d'Israël et de son protecteur américain parce qu'elle offrait à l'Etat palestinien une reconnaissance internationale sans précédent. Ce n'est que l'année suivante, le 29 novembre 2012, que l'Autorité palestinienne serait admise en tant qu'observateur au sein des Nations unies elles-mêmes, un nouveau choc diplomatique pour Jérusalem et Washington.

L'Amérique à rebours de son histoire

...