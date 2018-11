Abonnés Vincent Braun et Christophe Lamfalussy

Abbas Araghchi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, était à Bruxelles en ce début de semaine. Celui qui fut le principal négociateur de l’accord de Vienne (2015) sur le programme nucléaire de son pays discute aujourd'hui avec l’Union européenne (UE) pour trouver des solutions permettant à l’Iran de tirer des bénéfices économiques de cet accord, malgré le retrait américain. La Libre Belgique a pu le rencontrer.

M.Araghchi, vous êtes venu par liaison commerciale ?

J'ai utilisé Turkish Airlines, qui est très flexible avec trois ou quatre vols par jour de Téhéran à Istanbul. Il y avait une liaison directe avec Bruxelles mais il semble qu'elle s'est arrêtée avec le nouveau régime de sanctions parce que la compagnie (Qeshm Air, ndlr) ne peut plus recevoir de fuel à Bruxelles. Malheureusement, les États-Unis ont imposé quatre couches de sanctions à nos vols passagers de la compagnie Iran Air. Et ces sanctions, ce sont bien sûr les gens ordinaires qui les subissent. Moi, je suis un diplomate et je trouve toujours une façon d'aller où je veux.