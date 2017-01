Les narcotrafiquants font la loi dans les centres pénitenciers brésiliens. Les mesures annoncées par l’Etat semblent arriver bien tard. Trop tard ?

Quand on laisse les prisonniers prendre le contrôle, on ne devrait pas s’étonner qu’ils s’entre-tuent !" Cesar Muñoz, expert de l’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW), l’affirme sans détour : les autorités brésiliennes ont perdu le contrôle de la plupart des pénitenciers du pays et les violents règlements de comptes à l’intérieur des prisons n’en sont que le sanglant résultat.

Entre le 1er et le 2 janvier à Manaus, dans le plus grand pénitencier de la région amazonienne, 56 prisonniers ont ainsi été tués avec une violence inouïe par des codétenus. Corps décapités, éviscérés ou carbonisés, la rébellion la plus meurtrière de ces vingt-cinq dernières années est survenue sur fond de conflit entre organisations criminelles. Quelques jours plus tard, de violentes représailles ont coûté la vie à huit prisonniers à Manaus et à 33 autres détenus dans une autre prison du nord du Brésil.

Des gangs avaient les clés des cellules

...