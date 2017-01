Un total de huit survivants, dont deux enfants, ont été extraits vendredi des décombres de l'hôtel Rigopiano, dévasté il y a près de 48 heures par une avalanche dans le centre de l'Italie, a annoncé la police. "Les fillettes sont petites, elles ont 5 ou 6 ans", a déclaré à l'AFP Marco Bini, un responsable des secouristes de la police, précisant que les survivants avaient été retrouvés dans la cuisine de l'hôtel. Des médias italiens ont cependant parlé d'une fillette et d'un petit garçon.





"Nous avons vu de la fumée, il y avait des petits feux dans les décombres, et là où il y a du feu c'est qu'il y a de l'air alors nous avons commencé à creuser", a-t-il déclaré.

"Nous avons trouvé six personnes dans la cuisine de l'hôtel, dans une poche d'air, dont une mère et sa fille. Ils allaient tous relativement bien, même s'ils avaient très froid", a-t-il ajouté, sans préciser où avaient été retrouvés les deux autres survivants.





"Le feu devait consommer beaucoup d'oxygène donc c'est une chance que nous les ayons trouvés. Leurs visages disaient tout, c'était comme une nouvelle naissance pour eux. Ils nous avaient entendu creuser, alors ils savaient que l'aide était en route", a-t-il expliqué.

Les secouristes qui ont creusé à cet endroit étaient une quinzaine, des policiers et des pompiers. "Après tout le travail mené, nous sommes euphoriques de les avoir retrouvés vivants", a-t-il ajouté.





Une vingtaine de personnes étaient encore portées disparues vendredi en début d'après-midi dans ou autour de l'hôtel sur les hauteurs de Farindola, dans les Abruzzes. Les secouristes ont étudié les plans de l'établissement, mais "après l'avalanche on ne sait plus trop où sont les choses", a-t-il expliqué. "De nouvelles pelleteuses arrivent maintenant sur le site. Les recherches vont se poursuivre. Nous espérons qu'il y a d'autres poches d'air et que la neige a évité que les gens aient trop froid, en isolant comme un igloo", a encore déclaré le policier.