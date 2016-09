Les islamistes imposent leur loi en Algérie: des lycéennes sans voile sont renvoyées ABONNÉSÉclairage Arezki Aït-Larbi Correspondant à Alger Publié le mercredi 07 septembre 2016 à 14h17 - Mis à jour le mercredi 07 septembre 2016 à 14h42

International L’intolérance a encore frappé. Slimane Bouhafs, 49 ans, ancien policier converti au christianisme en 1997, a été condamné mardi à trois ans de prison ferme par la cour d’appel de Sétif (270 kilomètres à l’est d’Alger). La gendarmerie, qui l’a arrêté le 31 juillet, lui reproche d’avoir "outragé le Prophète et dénigré les principes et préceptes de l’islam". Il aurait critiqué des versets coraniques sur sa page Facebook, supprimée depuis, et affirmé que le Prophète "a eu treize épouses". Jugé en flagrant délit le jour même, sans l’assistance d’un avocat, il avait été condamné à cinq ans de prison ferme, et incarcéré.

...