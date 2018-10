Alors qu'il y a quelques mois Nicolas Hulot démissionnait de son poste de ministre de la Transition écologique en dénonçant "la présence des lobbys dans les cercles du pouvoir", le gouvernement vient de lui donner raison à l'occasion du remaniement.

La nouvelle secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, n'est autre que l'ex-directrice générale des affaires publiques de Danone. Une entreprise épinglée par Oxfam et WWF comme étant " l'un plus grand émetteurs de gaz à effet de serre". Pour illustrer ses dires, l'organisation Break Free From Plastic révélait que sur les 180.000 déchets plastiques ramassés dans l’environnement, ceux produits par Danone figuraient en quatrième position, après ceux provenant de Coca-Cola, de Pepsi et de Nestlé.

Selon Libération, Emmanuelle Wargon est issue de la même promotion de l’ENA que le Premier ministre français, Edouard Philippe. Qui lui-même aussi est un ancien lobbyiste en chef du groupe nucléaire Areva (devenu Orano). Elle rejoint Brune Poirson, ancienne cadre au sein d'une autre multinationale française... Véolia.

Ce remaniement ministériel illustre le phénomène de "revolving door", c'est-à-dire une rotation entre le secteur public et privé à un haut niveau de pouvoir, qui peut entraîner des conflits d'intérêts dans certains cas et posent de nombreuses questions.