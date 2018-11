La catégorie d’âge des 18-35 ans représente environ un quart de la population européenne (plus dans certains Etats membres, moins dans d'autres). Ceux qui font partie de cette génération sont surnommés les Millenials, parce qu’ils sont arrivés à l’âge adulte au XXIe siècle. C’est une génération qui a été marquée par la crise économique déclenchée en 2008, mais aussi par le développement du terrorisme international, depuis 11 septembre 2001.

En raison des incertitudes du contexte économique, les Millenials se marient et ont des enfants plus tard que les générations qui les ont devancés, et retardent le moment d’acheter un logement.

(...)