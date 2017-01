Propos recueillis par Olivier le Bussy

Lors des discours qu'elle a prononcé le 17 janvier dernier à Londres, puis le 19 lors du forum économique mondial de Davos, Theresa May a tracé les contours de la relation qu'elle entend (re)bâtir entre son pays et l'Union européenne. ''Un nouveau partenariat stratégique, comprenant un accord commercial global – sans être membre du Marché intérieur, sans être membre de l'Espace économique européen – qui favorise le libre-échange dans les deux sens, ainsi qu'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui nous permet de défendre nos citoyens contre le terrorisme et les autres menaces, croissantes, auxquelles nous devons faire face'', précise l'ambassadrice britannique à Bruxelles, Alison Rose.

''La philosophie du Premier ministre, exprimées dans ces deux discours, est qu'elle croit en la capacité du public et du privé de s'unir pour créer un monde meilleur bâti sur les fondations du libre-échange, du partenariat et de la globalisation. Si nous voulons que nos populations se retrouvent dans le libre-échange et dans la globalisation, il faut que la totalité de la nation en bénéficie. Le commerce a stagné en pourcentage dans notre pays depuis que le Royaume-Uni a rejoint l'Union européenne. Quitter l'UE est une occasion de prendre un nouveau départ.

Au Royaume-Uni comme en Belgique, beaucoup d'emplois dépendent du commerce. C'est important que les gouvernements montrent aux citoyens que c'est la voie à suivre, et non celle de l'approche protectionniste et anti-globalisation que l'on trouve à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Nous pensons qu'un accord économique global et rationnel serait également bon pour les Européens. Le commerce est bon pour les deux partenaires, bon pour l'emploi, pour la croissance", complète Alison Rose.





Quel serait selon vous le format que devrait avoir cet accord économique global entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Doit-il être un équivalent du traité de libre-échange et d'investissement (TTIP) en négociation entre l'UE et les Etats-Unis ?



Nous ne cherchons pas à comparer cet accord avec quoi que ce soit d'autres, parce qu'il n'y a jamais rien eu de tel. Nous sommes dans une position tout à fait différente de tous les autres pays par rapport à l'Union européenne. La relation globale que nous avons avec l'UE pour le moment, c'est le point de départ.





N'est-ce pas une période peu propice pour négocier des accords commerciaux internationaux avec l'Union européenne et les Etats-Unis ?