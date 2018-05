Les obsèques de Serge Dassault, décédé lundi à 93 ans, seront célébrées vendredi aux Invalides à Paris, indique dans son édition de mercredi le quotidien Le Figaro dont l'industriel était le propriétaire.

La cérémonie religieuse est prévue à 14H30 en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris dans le septième arrondissement, est-il écrit dans le carnet du quotidien.

"Les honneurs militaires lui seront rendus à l'issue à l'issue de la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement dans l'intimité familiale", précise l'avis.

Serge Dassault, polytechnicien et ingénieur aéronautique né le 4 avril 1925, a longtemps vécu dans l'ombre de son père Marcel Bloch-Dassault, ancien déporté, ingénieur et co-fondateur du groupe, mentor des premiers pas de Jacques Chirac dans la vie publique et député gaulliste, décédé en 1986.

Serge Dassault avait été nommé, en 1987, PDG de Dassault Industries, devenu depuis le Groupe Dassault. Il avait choisi en juin 2014 Charles Edelstenne pour lui succéder à la tête du groupe.

Sénateur LR de l'Essonne jusqu'à l'automne dernier, M. Dassault devait être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale, après une condamnation en février 2017 à cinq ans d'inéligibilité et deux millions d'euros d'amende.