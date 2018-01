Les Palestiniens du Liban sont au nombre de 174.42, selon le premier recensement réalisé depuis 85 ans. L'étude met aussi en lumière leurs conditions de vie, d'éducation, de santé et de travail. Reportage à Sabra et Chatila où les difficultés quotidiennes sont plus sensibles que les chiffres officiels.

Ils sont 174 422 Palestiniens à vivre au Liban. Ce chiffre, annoncé fin décembre par le chef du gouvernement libanais Saad Hariri, du palais gouvernemental de Beyrouth, est le fruit du premier recensement de population effectué au Liban depuis 1932. Un événement.

Réalisé en moins d’un an par le Bureau central palestinien des statistiques (BCPS) et la Direction centrale libanaise des statistiques sous le patronage du comité de dialogue libano-palestinien, ce dernier comptabilise le nombre de Palestiniens établis dans et autour des douze camps de réfugiés libanais qui ont accueilli la population palestinienne à partir de 1948, au lendemain de la création de l’Etat d’Israël.

(...)