International Proche-Orient La conférence de Paris pourrait selon eux relancer le processus de paix.

Elle l’avait promis de longue date : la France organise ce dimanche sa "conférence internationale" consacrée au conflit israélo-palestinien. L’ambition affichée est, ni plus ni moins, de relancer le processus de paix. Mais d’emblée, la grande question est : à quoi peut-elle bien servir dans la mesure où les visions des deux principaux protanistes - absents de l’événement parisien - divergent totalement sur l’initiative et, plus largement, sur le mode de résolution du conflit ? Le résultat de la conférence est incertain. Et d’autant plus que la résolution 2334 des Nations unies du 23 décembre, par laquelle le Conseil de sécurité demande l’arrêt de la colonisation (avec l’abstention remarquée des Etats-Unis), a reversé de l’huile sur les braises des relations entre les camps israélien et palestinien. François Hollande a bien dessiné les contours d’une rencontre entre les deux dirigeants, à Paris, dans la foulée de la conférence. Le Premier israélien a promis de venir, pour autant que l’événement de dimanche soit annulé…

Alors, que faut-il savoir sur la conférence de Paris?

(...)