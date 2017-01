Le 29 septembre, Kim Kardashian, vedette de téléréalité et multimillionnaire, poste sur Twitter la photo de sa main ornée d’un diamant de la taille d’une phalange. Trois jours plus tard, la starlette de 35 ans ne porte plus de bague et garde un souvenir traumatisant de sa visite à Paris pour la Fashion Week. La discrétion de l’hôtel dans lequel elle séjournait - le No Name qui accueille régulièrement des personnalités - n’a pas empêché une bande de malfaiteurs de s’introduire chez elle, de la ligoter et de la détrousser. Un butin de 9 millions d’euros - qui pulvérise le record en la matière depuis vingt ans - raflé en une heure par une équipe de "vieux briscards". "Libération", qui a pu consulter un rapport de synthèse du 12 janvier, retrace l’enquête qui a permis leur arrestation. Retour sur trois mois d’investigation ou de bourdes, selon le côté duquel on se place.

Le 2 octobre vers 2h10 du matin, une Peugeot 508 noire se gare à l’angle de la rue de Rome dans le quartier de la Madeleine, à 500 mètres de l’hôtel. Deux hommes descendent tandis qu’un troisième, qui a emprunté un bus de nuit, les rejoints. Ils enfourchent alors des vélos (sans oublier de s’équiper préalablement de gilets fluorescents) et retrouvent deux autres complices, venus à pieds jusqu’au No Name. Les cinq hommes se présentent à la réception, vêtus de blousons siglés "Police", d’une cagoule et de gants et somment le réceptionniste de leur indiquer les personnalités présentes dans l’établissement. Arme au poing, ils insistent pour se faire conduire dans la chambre de Kim Kardashian.

Ils sont deux à entrer dans la pièce, dont l’un affublé d’un masque de ski, et mettent immédiatement en joue la riche américaine. Cette dernière leur cède sans réticence la fameuse bague de fiançailles d’une valeur de 3,5 millions d’euros (3 576 000, pour être précis) et le tandem s’empare également d’un coffret à bijoux et de 1000 euros en cash. Kim Kardashian est ligotée puis déposée dans sa baignoire. Le réceptionniste se retrouve, lui aussi, pieds et poings liés. Cependant, les malfaiteurs n’ont pas vu la styliste de Kim Kardashian qui a eu le temps de se cacher dans la salle de bain au premier étage du duplex. C’est elle qui donnera l’alerte au garde du corps qui ce soir-là accompagnait la sœur de la vedette en boîte de nuit. A 3h08, les braqueurs quittent les lieux comme ils sont venus c’est-à-dire à pieds pour deux d’entre eux - l’un à la démarche claudicante - et à vélos pour les trois autres. Seulement tout ne se passe pas comme prévu. Un voyou chute tandis que les autres rejoignent la Peugeot qui les attend quelques mètres plus loin. Le véhicule démarre laissant dans son sillage le cycliste maladroit qui termine son épopée en poussant sa bicyclette, toujours sous l’œil des caméras.

Une pluie d’images à visages découverts

