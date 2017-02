Une semaine après les révélations du "Canard enchaîné" sur les soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de François Fillon, les soutiens du candidat de la droite à la présidentielle peinent à trouver les arguments pour défendre leur favori pris dans la tourmente du "PenelopeGate". Une opération de damage control qui donne lieu à un florilège des déclarations malheureuses, peu pertinentes, voire tout à fait incongrues.





"Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un a un travail à effectuer et qu'il l'effectue bien, on n'a pas besoin - et c'est même dangereux - de regarder qui il est exactement. Moi, vous savez, j'ai connu un régime en Europe centrale dans lequel, à partir du moment où on était l'enfant de quelqu'un de diplômé, on n'avait pas le droit d'aller à l'université : c'était le régime de Ceausescu", a déclaré sur le plateau d'I-Télé, l'ancienne ministre Michelle Alliot-Marie.

"Cela arrive dans toutes les bonnes familles"

Gérard Longuet, proche de François Fillon, a également eu bien du mal à justifier l'emploi des enfants de ce dernier en tant qu'assistants parlementaires, alors que ni la fille ni le fils du candidat n'étaient diplômés en droit contrairement à ce que l'ancien Premier ministre l'avait sous-entendu sur le plateau de TF1. "On peut avoir de jeunes étudiants qui se retournent vers leur père en disant : 'Toi qui peux tout, tu peux peut-être nous aider à travailler'. Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les bonnes familles', a-t-il défendu sur BFM-TV.

Le sénateur Les Républicains de la Meuse a, par ailleurs, estimé que les quelques 3 500 euros perçus par mois pendant 20 ans par Pénelope Fillon correspondaient à un salaire "quand même très modeste". Et d'ajouter : "Dans le secteur privé, compte tenu de sa formation, [elle]aurait certainement gagné deux fois plus qu’elle n’aurait gagné en tant qu’assistante de son mari".

Invité du Grand rendez-vous d'Europe 1, le président du Sénat Gérard Larcher a de son côté usé de l'argumentaire de la parité des salaires pour défendre François Fillon. ''Un collaborateur parlementaire - c'est un motif de fierté - gagne en moyenne 3.250 euros brut pour les femmes et un peu moins de 3.000 euros pour les hommes. C'est un des seuls cas où les femmes sont mieux traitées que les hommes !", a osé ce membre du premier cercle de François Fillon.

"Et les épiciers, et les bouchers, alors ?"

Omettant le fait que les fonds versés aux membres de la famille Fillon provenaient de l'argent public, le député LR de Charente Maritime, Dominique Bussereau, a tenté d'élargir la problématique de l'emploi de leurs proches par les élus. "Si on interdit aux politiques d'employer leurs conjoints il faudra le faire pour les épiciers, les bouchers », a-t-il déclaré sur LCP.

Même l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, rencontre des difficultés à construire une défense inattaquable. Après que les époux Fillon ont passé plus de cinq heures à être auditionnés par la police lundi après-midi, ce dernier en a fait une preuve d'innocence. "Quand une audition est longue, ça prouve que vous avez des choses à dire. Ça prouve que vous avez des déclarations à faire, et ça prouve qu'à une question : 'Qu'est-ce que vous avez fait ?', vous ne répondez pas simplement : 'Bah, j'ai travaillé'. Vous êtes capable d'apporter des explications longues, fournies, multiples et convaincantes sur la réalité du travail."

François Fillon hurle au "Coup d'Etat institutionnel"



Selon des élus qui ont participé à la réunion parlementaire des Républicains ce mercredi matin, François Fillon a dénoncé ''un coup d'État institutionnel qui vient du pouvoir" contre sa candidature à l'élection présidentielle. Une nouvelle ligne de défense qui ne répond toujours pas aux accusations qui lui sont faites, à savoir la rémunération de son épouse pour un emploi fictif. Et dont on peut douter qu'elle contribue à lui rendre la crédibilité perdue auprès de l'opinion publique.