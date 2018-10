L’armée russe est accusée de lancer une nouvelle forme de conflit, hors du droit international. Dans le monde très feutré du contre-espionnage, c’est un événement exceptionnel.

Jeudi, les agissements du GRU, le service de renseignement de l’armée russe, ont été dénoncés de façon coordonnée, massivement et dans les détails par les pays occidentaux, accusant la Russie d’un “comportement irresponsable” sur le plan international.

Le GRU – déjà accusé d’avoir interféré dans les élections américaines et d’avoir empoisonné l’ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars au Royaume-Uni – est ici mis sur la sellette pour avoir lancé des cyberattaques tous azimuts sur de nombreuses organisations internationales. Parmi elles figurent l’Agence mondiale antidopage (AMA), le Comité olympique international (CIO), la Fédération internationale de football (FIFA) ou l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.

"Habituellement, nous ne dévoilons pas ce type d’opération de contre-espionnage", a souligné jeudi la ministre néerlandaise de la Défense, Ank Bijleveld, lors d’une conférence de presse. Le chef du renseignement néerlandais (MIVD), le major général Onno Eichelsheim, a révélé qu’en avril denier quatre agents russes avaient été expulsés du pays après avoir été arrêtés alors qu’ils tentaient de pirater le réseau wifi de l’OIAC ainsi que ses codes de connexion.

Les quatre hommes, repérés le 10 avril à leur arrivée aux Pays-Bas, étaient membres de l’unité 26165 du GRU. Ils ont loué une petite C3 le 11 avril, ont fait des repérages de l’OIAC le 12 avril, puis ont été interpellés les 13 avril alors qu’ils parquaient leur voiture dans un parking de l’hôtel Marriott proche du siège de l’organisation qui analyse notamment les accusations d’armes chimiques en Syrie.

Dans le coffre du véhicule, selon les autorités néerlandaises, se trouvait le matériel électronique (appareil, batterie, antenne, smartphone) permettant de pirater à distance le réseau wifi de l’OIAC. Les agents néerlandais ont également récupéré un ordinateur, des téléphones portables et le reçu d’une course de taxi entre le siège du GRU et l’aéroport de Moscou, a précisé Mme Bijleveld.

© AFP



L’ordinateur portable saisi aurait également été utilisé au Brésil, en Suisse et en Malaisie selon l’ambassadeur britannique Peter Wilson, également présent à la conférence de presse, les Pays-Bas ayant reçu l’aide du Royaume-Uni dans cette affaire. Selon M.Wilson, l’ordinateur aurait servi en Malaisie à pirater le bureau du Procureur général, de la police et, de façon plus précise, l’enquête sur le missile russe qui a abattu le vol MH17 en juillet 2014 au-dessus de l’Ukraine, tuant 298 personnes.

Ces révélations ont été appuyées par une salve d’accusations venant d’autres pays occidentaux.

Le Royaume-Uni a indiqué que les agents russes avaient tenté de pirater le système informatique du Foreign Office et a nommément accusé le GRU d’avoir interféré dans la présidentielle américaine de 2016. Le Centre national de cybersécurité britannique (NCSC) déclare aussi que le GRU se cache derrière diverses attaques informatiques de ces dernières années, imputés à des groupes surnommés par les entreprises antivirus comme “Fancy Bear”, “Sandworm”, “Strontium”, APT 28” ou “CyberCaliphate”, que certains croyaient lié à l’État islamique (EI).

"Ce type de comportement montre leur désir d’opérer sans regard pour le droit international ou des normes établies et de le faire avec un sentiment d’impunité et sans conséquences”, dénonce Jeremy Hunt, le ministre au Foreign Office.

De son côté, la justice américaine a annoncé l’inculpation de sept agents du GRU pour avoir piraté des instances sportives internationales dont l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le groupe américain Westinghouse, qui fournit notamment du combustible nucléaire aux centrales ukrainiennes. Le secrétaire à la Défense James Mattis et quatre pays (Estonie, UK, Pays-Bas, Danemark) ont mis leurs cybercapacités à disposition de l’Otan.

Moscou n’a pas réagi dans l’immédiat à ce coup de massue médiatique, sinon par ironie. “Qui a inventé tout cela ? J’aimerais bien le voir. Ce sont de vrais Andersen”, a réagi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Dans la soirée, la diplomatie russe a accusé les Pays-Bas de se livrer à une campagne antirusse. "Il s'agit d'un acte de propagande dirigé contre notre pays", a-t-elle assuré dans un communiqué, ajoutant que "cette campagne anti-russe (...) porte atteinte aux relations bilatérales".