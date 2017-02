Les Roumains, décidés de défendre la lutte anticorruption face au gouvernement social-démocrate, avaient à peine mis le pied sur la place de la Victoire de Bucarest, le soir du 31 janvier, que des rumeurs allaient déjà de bon train quant à leurs motivations “réelles”. Ainsi les manifestants, qui en sont à leur 17e jour consécutif de mobilisation, seraient-ils payés et manipulés par le milliardaire américain George Soros. “Ma propre mère m’a appelée pour me dire que j’avais été achetée pour manifester. Alors que je n’ai rien à avoir avec ce monsieur. Je manifeste pour mon avenir”, nous confie, outrée, Alex, 35 ans, qui a passé toutes ses soirées dans la rue depuis que l’exécutif a voulu dépénaliser, la nuit et en catimini, plusieurs faits de corruption.

Si cette théorie de la conspiration a rapidement creusé son nid au sein d’un pan de la société roumaine – notamment de la gauche, de ses alliés médiatiques et de ses électeurs –, c’est parce qu’elle ne date pas d’hier. Il y a quelques mois, l’alors Premier ministre technocrate, Dacian Ciolos, avait été suspecté d’être le fils caché de George Soros ! Rien de moins...

De façon générale, depuis quelques années, une paranoïa entourant l’influence de ce philanthrope sur la société civile – et plus particulièrement les intellectuels, les journalistes, les organisations non gouvernementales et les défenseurs d’une société ouverte, démocratique et libérale – a regagné la Roumanie ainsi que plusieurs pays d’Europe centrale et orientale.

Le 13 février dernier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban mettait en garde contre “les grands prédateurs évoluant dans nos eaux, à savoir l’empire transnational de George Soros”, après avoir déclaré la guerre aux “pseudo-ONG” de ce dernier qui permettraient, selon lui, “d’organiser les flux de réfugiés et d’accélérer la migration”. Au même moment, émergeait en Macédoine “The Stop Operation Soros movement”, dirigé par Cvetin Cilimanov, rédacteur en chef de l’agence de presse de l’Etat “MIA”, et dont l’objectif est de “dé-soros-iser” la société.