Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que Donald Trump s’attaque à nouveau à la presse. Au lendemain de sa prestation de serment, le président des États-Unis n’a pas parlé des manifestations massives d’opposants (voir en pp. 18-19), non, il a accusé les médias d’avoir menti sur l’estimation du nombre de personnes ayant assisté à son investiture. "Honnêtement, cela avait l’air d’un million et demi de personnes, cela allait jusqu’au Washington Monument", a-t-il affirmé, à l’occasion d’une visite au siège de la CIA samedi à Langley.

La police américaine ne fournit en principe pas ce genre de chiffres, mais les images aériennes diffusées vendredi par les télévisions américaines montraient une foule qui n’allait clairement pas jusqu’au monument en question. Cette foule était aussi bien moindre que celle qui s’était rassemblée au même endroit lors des deux prestations de serment de Barack Obama, en 2009 et en 2013. Mais les images de pelouses clairsemées et l’estimation de 250 000 personnes présentes avancée par la presse, le chef de l’État les a balayées d’un revers de main. "C’est un mensonge." D’ailleurs, les journalistes sont parmi les "êtres humains les plus malhonnêtes de la terre".

"Point barre"

Sean Spicer, porte-parole de M. Trump, s’en est ensuite pris à son tour aux journalistes, dénonçant des tentatives"honteuses" de minimiser le succès populaire de la prestation de serment du nouveau président. "Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d’une investiture, point barre", a-t-il affirmé. "Nous allons demander à la presse de rendre des comptes." Les Américains "méritent mieux et, tant qu’il sera le messager d’un mouvement, Donald Trump s’adressera directement à eux".

En l’occurrence, c’était à des membres des services secrets que Donald Trump s’adressait samedi. Après avoir récemment comparé leurs méthodes à celles des Nazis, il a martelé cette fois que "personne n’(était) aussi attaché à la communauté du Renseignement et à la CIA que Donald Trump".

Le président en a profité pour rappeler qu’il était plus intelligent qu’on ne le pensait - d’ailleurs son oncle est professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Et s’est également attaqué au Sénat qui prend son temps pour entériner certaines de ses nominations, notamment celle de son directeur de la CIA, Mike Pompeo, "une merveille", "une star totale".

Interrogé par "The Washington Post", un responsable du Renseignement a estimé qu’il s’agissait "d’un des discours les plus déconcertants que j’aie jamais vus".

Les premières actions de Trump