Les raids menés samedi par Israël contre la bande de Gaza sont les plus importants depuis la guerre de 2014, a affirmé un responsable de l'armée de l'air, après des frappes consécutifs à une confrontation nocturne avec le Hamas qui contrôle l'enclave palestinienne.

"Il s'agit des frappes offensives les plus importantes depuis (l'opération) bordure protectrice", a déclaré le Brigadier général Tzvika Haimovic à des journalistes. Il faisait allusion au nom donné par l'armée israélienne à son offensive de l'été 2014 contre la bande de Gaza sous blocus.

Deux adolescents palestiniens perdent la vie

Deux adolescents palestiniens ont été tués dans une des frappes aériennes qu'Israël a menées samedi dans la bande de Gaza, après une confrontation dans la nuit avec le mouvement islamiste Hamas qui contrôle l'enclave. Ces raids, qui suivent une première série de frappes nocturnes, interviennent au lendemain d'affrontements à la frontière entre Israël et l'enclave, où deux jeunes Palestiniens avaient été tués et plus de 200 blessés par les forces israéliennes. Un soldat israélien avait été également blessé. La frappe israélienne qui a tué samedi deux adolescents de 15 et 16 ans visait un immeuble dans l'ouest de la ville de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Les deux jeunes se trouvaient dans la rue en bas de cet immeuble, vide au moment du raid, selon cette source.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que ce bâtiment était utilisé à des fins militaires par le Hamas.

Les raids israéliens de samedi après-midi ont également fait quinze blessés palestiniens, deux à Rafah, dans le sud du territoire, et 13 dans la ville de Gaza, selon des sources médicales palestiniennes et le ministère gazaoui de la Santé.

Les raids se poursuivaient samedi en fin d'après-midi, d'après un correspondant de l'AFP.

Selon le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne, les raids de samedi sont "la plus importante opération diurne (de l'armée de l'air) dans la bande de Gaza depuis la guerre de 2014". "Le Hamas a dépassé la limite avec sa soi-disant +Marche du retour+ qui consiste dans les faits en des actes de violence, des attaques contre la clôture de sécurité, des tirs de roquettes contre le territoire israélien et des lancements de ballons et cerfs-volants incendiaires", avait-il dit lors d'une téléconférence avec des journalistes en milieu d'après-midi.