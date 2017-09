Le calvaire des Rohingyas ne date pas d'hier, mais il a pris une nouvelle dimension ces derniers jours. L'armée birmane mène contre eux une véritable campagne de terreur. Au risque de dresser contre elle les opinions et les autorités des pays musulmans.

Les Rohingyas ont une longue histoire - mais une histoire qui se confond avec une lutte permanente pour la survie, à tel point que l’Onu voit aujourd’hui dans ce peuple des confins banglado-birmans "une des minorités les plus persécutées" au monde. L’actualité des dernières semaines ne dément assurément pas ce jugement : depuis le 25 août, estiment les Nations unies, plus de 123 000 Rohingyas de Birmanie ont fui au Bangladesh, dont 37 000 pour la seule journée de lundi.

Ce nouvel exode est la conséquence d’une campagne de terreur menée par l’armée birmane dans l’Arakan (ou Rakhine), un Etat de l’Union birmane un peu plus grand que la Belgique (36 700 km2), qui s’étire le long du golfe du Bengale et qui, à son extrémité nord-ouest, partage quelque 300 km de frontière avec le Bangladesh, non loin des villes de Cox’s Bazar et Chittagong. Cette offensive répond elle-même à des raids menés contre des postes de police par un mouvement de guérilla apparu récemment, l’Armée du salut rohingya de l’Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army ou ARSA), encore appelée Harakah al-Yaqin par ses militants dans la langue locale.

Armés de machettes et de bâtons

Là est précisément le fait nouveau : les Rohingyas ne semblent plus résignés à subir une répression impitoyable sans réagir autrement qu’en fuyant la Birmanie. L’ARSA n’oppose, pour l’heure, qu’une résistance symbolique. Armés de bâtons et de machettes, ses hommes font pâle figure face à une armée birmane bien équipée et rompue à la lutte contre les insurrections ethniques pendant un demi-siècle de dictature militaire. Mais, en déferlant en nombre aux cris de "Allah Akbar", ils ont réussi, ici ou là, à réduire des soldats à l’impuissance et à s’emparer de leurs armes et munitions.