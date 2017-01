La Republika Srpska célèbre sa "fête nationale", pourtant déclarée "anticonstitutionnelle". Une victoire pour Milorad Dodik, le maître incontesté de "l'entité serbe" d'une Bosnie toujours divisée. Sa prétendue invitation à l'investiture de Donald Trump suscite la polémique. Reportage.

Selon le calendrier de l’Eglise orthodoxe serbe, le 9 janvier est le jour de la Saint-Etienne, retenu comme saint patron de la Republika Srpska (RS). Cette république des Serbes de Bosnie-Herzégovine a d’ailleurs été proclamée le 9 janvier 1992, trois mois avant le début de la guerre et cet anniversaire est célébré chaque année, avec plus ou moins de pompe.

L’affaire a pris un tour polémique quand la Cour constitutionnelle de l’Etat commun de Bosnie-Herzégovine, siégeant à Sarajevo, a estimé, le 15 novembre 2015, que le choix de cette date était "anticonstitutionnel", car discriminatoire à l’encontre des citoyens non serbes de la RS. La Cour ne contestait pas le fait que l’entité serbe dispose d’un jour anniversaire mais déplorait la confusion entre la fête laïque et la fête religieuse orthodoxe, de nature à exclure des festivités les Croates, de tradition catholique, ou les Bosniaques, de tradition musulmane, qui vivent en RS.

Depuis un an, la "question du 9 janvier" est donc devenue la principale préoccupation d’une Bosnie-Herzégovine pourtant toujours rongée par bien d’autres fléaux, comme le chômage qui frappe près la moitié de la population active ou l’exode massif des jeunes diplômés. Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska, décidait ainsi de convoquer un référendum pour confirmer le choix du 9 janvier, une consultation elle-même bien vite déclarée illégale et anticonstitutionnelle. Malgré cela, le 25 septembre, près de 60 % des électeurs inscrits en Republika Srpska se rendaient aux urnes, se prononçant à 99,8 % pour le maintien de la date du 9 janvier. En réalité, les opposants et les électeurs non serbes inscrits sur les listes électorales de RS avaient fait le choix de boycotter la consultation.

(...)