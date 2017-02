Un homme a été blessé à la tête dans des affrontements entre supporters à Vitoria, au Pays basque espagnol, avant le match de Championnat d'Espagne entre le Deportivo Alaves et le FC Barcelone (0-6), a-t-on appris auprès de la police espagnole.

Un groupe de 40 à 50 hommes le visage encapuchonné a provoqué une altercation en s'attaquant à des supporters adverses installés à la terrasse d'un bar, selon la police.

"On pense que (le blessé) est supporter de Barcelone", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police nationale. L'homme, victime d'un coup au niveau de la tête, a été hospitalisé.

La police n'a procédé à aucune arrestation.

Les deux clubs ont vivement condamné ces incidents, réclamant une enquête.

Le Barça "rejette, une fois de plus et avec toute la fermeté possible, toute conduite violente et espère que les autorités compétentes pourront éclaircir au plus vite l'origine et les auteurs de ces faits", a écrit le club catalan dans un communiqué.

De son côté, Alaves s'est mis "à la disposition des autorités" pour contribuer aux investigations, promettant de prendre des mesures si les personnes impliquées figurent parmi ses abonnés.

Ces affrontements risquent d'alimenter les inquiétudes des autorités espagnoles alors que le Barça et Alaves se retrouveront à nouveau fin mai à l'occasion de la finale de la Coupe du Roi, disputée sur terrain neutre.

En novembre 2014, des affrontements entre ultras de l'Atletico Madrid et du Deportivo La Corogne avaient coûté la vie à un supporter galicien à proximité du stade Vicente-Calderon, dans la capitale espagnole.