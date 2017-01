Les topmanagers britanniques ont déjà gagné plus d'argent en ce mercredi 4 janvier que ce que le travailleur moyen va gagner sur l'ensemble de l'année 2017 en Grande-Bretagne, soit 28.200 livres, rapporte mercredi la BBC, sur base d'une analyse du think tank "High Pay Centre", qui a baptisé ce jour le "Fat Cat Wednesday" (ou "Mercredi du gros matou"). Pour Stefan Stern, directeur de "High Pay Centre", cela illustre le fossé salarial injuste qui sépare les travailleurs en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique songe d'ailleurs à pousser les entreprises à communiquer sur l'écart salarial existant en leur sein entre les dirigeants et les employés moyens.

Les calculs du think tank se basent sur l'estimation que les topmanagers travaillent 12 heures par jour, la plupart des week-ends et prennent moins de 10 jours de vacances par an.

"Une représentation des travailleurs moyens dans les comités de rémunérations qui établissent les salaires des patrons et une publication de la différence entre le salaire le plus élevé et le plus bas dans une entreprise devraient permettre un meilleur sens des proportions lors de la fixation des hauts salaires", estime Stefan Stern.

L'organisation patronale CBI reconnaît qu'une autre approche est nécessaire mais souligne que ce sont aux actionnaires d'une entreprise qu'il revient de mettre cette dernière devant ses responsabilités. "Les entreprises ne devraient pas payer de salaires exceptionnels pour de faibles prestations et les actionnaires devraient jouer un rôle-clef pour s'assurer d'une politique salariale raisonnable, responsable et durable", déclare Joshua Hardie, vice-directeur général de CBI.

Selon la société de ressources humaines CIPD, un tel écart salarial outre-Manche est "choquant" et "démotivant pour les travailleurs".