A la veille de "l'acte V" des manifestations des "gilets jaunes", les commerçants autour des Champs-Élysées se lamentaient vendredi de la chute spectaculaire de fréquentation des touristes étrangers depuis plusieurs semaines.

"Il n'y a quasiment plus aucun touriste maintenant dans les environs. C'est vraiment vide, et puis les gens ont peur de sortir", affirme Juan, employé d'un kiosque à journaux qui fait office également de boutique de souvenirs, à deux pas de l'Arc de Triomphe.

"C'est à partir de l'acte II (le 24 novembre, NDLR) que ça a commencé à chuter vraiment fortement, et là pour la période de Noël, ça va très mal se passer parce qu'on sait déjà que ce sera zéro," ajoute-t-il, dépité.

Les restaurateurs ne sont pas en reste comme le Café de Paris, dans une avenue adjacente des Champs-Élysées, où le directeur se désole de l'absence de cette clientèle: "nous travaillons beaucoup avec les hôtels et certains accusent des annulations à hauteur de 50%".

Le chiffre est en phase avec les données du groupement patronal de l'hôtellerie-restauration GNI, dont la vice-présidente, Geneviève Bahler, déplorait mercredi la multitude d'annulations dans la capitale.

Le Café de Paris quant à lui s'attend à une baisse de 40% du chiffre d'affaires pour le mois de décembre par rapport à la même période l'an dernier.

Le samedi représente pour ce bistrot chic une journée particulièrement importante et la contestation des gilets jaunes l'oblige à fermer ce jour-là depuis trois semaines.

"De mon expérience, la plupart des touristes viennent pour trois nuits ou quatre jours et restent du jeudi au dimanche" à Paris, précise Laurent, le directeur de l'établissement, qui ne souhaite pas donner son nom de famille.

"Certains sont arrivés samedi et m'ont dit qu'ils s'étaient posé la question de repartir mais je leur ai dit que ce n'était que les samedis, donc ça allait", ajoute-t-il en plaisantant.

"Catastrophe" avant les fêtes

"On a été très chanceux au vu de l'endroit. C'est un miracle qu'on n'ait pas eu plus de dégâts", estime Noémie Da Silva, directrice du restaurant italien Casa Luca dont trois grandes vitres ont été cassées.

Malgré l'absence de dégâts matériels significatifs à l'intérieur, le restaurant qui se trouve à proximité des Champs-Élysées ne ressort pour autant pas indemne des dernières semaines de manifestation.

"Normalement en semaine nous faisons entre 100 et 110 couverts, dernièrement nous sommes plutôt à 20 ou 30," évalue Mme Da Silva qui n'a pas pu renouveler les contrats de quatre employés et parle de "catastrophe" avant les fêtes.

"Le midi on se maintient parce que c'est une clientèle habituelle, mais le soir ce sont les touristes et il n'y a plus personne", ajoute-t-elle.

La restauration n'est d'ailleurs pas le seul secteur à ressentir le contrecoup des manifestations.

"Le quartier s'est complètement vidé. A partir de jeudi 14h, on n'a personne, personne", se lamente une pharmacienne dont l'officine est également proche de "la plus belle avenue du monde" mais qui ne souhaite pas être identifiée.

"C'est fracassant!" dit-elle en évoquant la baisse de fréquentation des touristes. Ces derniers composent une bonne partie de sa clientèle en raison de la présence de nombreux hôtels de luxe aux alentours.

"Le peu de touristes qui restent me disent qu'ils sont encore là parce qu'ils n'ont pas pu modifier leur billet de retour", affirme-t-elle.

Devant l'Arc de Triomphe, les touristes étrangers gardent tout de même le sourire et prennent la pose face au monument, ouvert à nouveau depuis mercredi après avoir été saccagé le 1er décembre.

Certains affirment avoir pris leurs dispositions pour la journée de manifestations samedi: ils resteront dans leur hôtel.

"On loge à Saint-Germain (des Prés, NDLR) et là-bas c'est comme si rien ne se passait", explique à l'AFP Anna, une touriste brésilienne de 32 ans. "Demain, on a prévu de rester là-bas à cause des +gilets jaunes+".