Le président américain Donald Trump a créé une atmosphère destructrice de "politique du chaos" avec son usage prolifique de Twitter, notamment pour des remarques incendiaires, a déclaré jeudi l'ex-secrétaire d'Etat démocrate John Kerry.

"De plus en plus d'Américains trouvent que le phénomène des tweets est fatiguant, destructeur et rompt avec le dialogue véritable", a déclaré John Kerry, interrogé sur l'antenne de la chaîne publique suisse RTS. "Je pense que cela crée une politique du chaos, et ce n'est pas bon". Donald Trump utilise Twitter pour des annonces majeures de politique intérieure et internationale, mais aussi pour critiquer des alliés, railler des adversaires et menacer la Corée du Nord de destruction.

M. Kerry, qui a dirigé la diplomatie américaine pendant quatre ans durant la présidence de Barack Obama, s'est montré particulièrement critique des tweets de Donald Trump s'en prenant à l'actuel secrétaire d'Etat Rex Tillerson. M. Trump a par exemple écrit sur Twitter que Rex Tillerson "perdait son temps" en s'efforçant de négocier avec la Corée du Nord. De tels messages sont "très contre-productifs", a souligné M. Kerry. "Je pense qu'il est très difficile d'être secrétaire d'Etat quand le président vous sape publiquement comme cela a été le cas".