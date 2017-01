Les Etats-Unis ont été rétrogradés du rang de "démocratie" à celui de "démocratie imparfaite" par le centre de réflexion britannique The Economist Intelligence Unit (EIU), pour qui la défiance envers les institutions américaines s'est accrue ces dernières années.

"Les Etats-Unis, porte-étendard de la démocratie dans le monde entier, sont désormais une +démocratie imparfaite+ du fait de la baisse de la confiance de la population dans le fonctionnement de ses institutions", écrit l'EIU dans son indice annuel évaluant le niveau de démocratie de 167 pays.

"Cela correspond à une tendance de fond, amorcée avant l'élection de M. Trump", précisent les auteurs de l'indice, soulignant toutefois que le président américain, dans sa campagne électorale, a su exploiter "cette piètre estime que les électeurs américains ont envers leur gouvernement".

La hausse des inégalités, les blocages au Congrès -- qui grippent le fonctionnement de la démocratie américaine --, la crise financière et les fermetures partielles des administrations fédérales ("shutdown") sont autant de raisons de cette défiance accrue envers les institutions, juge l'EIU.

Le think tank, qui fait partie du même groupe que le magazine The Economist, estime que l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche et le vote des Britanniques pour sortir de l'Union européenne ont tous deux été l'expression d'une profonde insatisfaction vis-à-vis du système actuel.

Ces votes de rejet de l'establishment sont une conséquence des faiblesses démocratiques, et non une cause, souligne-t-il.

L'indice classe 19 pays au rang de "démocraties" pleines et entières, dont le Canada, l'Australie, l'Allemagne et les pays scandinaves.

Suivent 57 pays classés comme "démocraties imparfaites" -- dont l'Inde, la France, le Japon ou l'Afrique du sud. Viennent enfin les "régimes hybrides" (40 pays) et les "régimes autoritaires" (51 pays).

Les Etats-Unis se classent en 21ème position, derrière la Grande-Bretagne (16e) mais devant la France (24e), la Russie (134e) et la Chine (136e). La Corée du Nord ferme la marche (167e) derrière la Syrie, le Tchad, la Centrafrique et la Guinée équatoriale.