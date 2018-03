Monter le ton face à Moscou, mais pas trop. Tel était le délicat exercice auquel ont dû s’atteler les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-huit, réunis ce jeudi et vendredi à Bruxelles. En effet, la Première ministre britannique Theresa May est venue chercher le soutien de ses homologues européens face à l’empoisonnement, le 4 mars, d’un ex-agent double russe à Salisbury, au Royaume-Uni. Une attaque sans précédent sur le sol britannique que Londres a attribué, sans équivoque, au Kremlin, espérant (en vain) que l’ensemble de ses partenaires européens suive son exemple. "L’incident de Salisbury s’inscrit dans une série d’agressions russes contre l’Europe", a mis en garde jeudi Mme May, voulant convaincre l’UE de désigner la Russie comme son "ennemi stratégique".