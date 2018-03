L es Etats membres ont fini par mettre de côté leurs divergences pour hausser le ton, unanimement, face à Moscou. L’Union européenne “est d’accord avec le Royaume­Uni sur le fait qu’il est hautement possible que la Russie soit responsable de l’attaque de Salisbury et qu’il n’y a pas d’autre explication plausible”, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk jeudi à 23h, après deux heures et demie de difficiles négociations.

La Première ministre britannique Theresa May a obtenu ce qu’elle était venue chercher à Bruxelles : le soutien de ses homologues européens suite à l’empoisonnement, le 4 mars, d’un ex­agent double russe à Salisbury, au Royaume­Uni. Une attaque sans précédent sur le sol britannique que Londres a attribué, sans équivoque, à la Russie, espérant que l’ensemble de ses partenaires européens suive son exemple.