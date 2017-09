Les étapes du chemin sont tracées, mais la destination finale reste encore incertaine et on ignore combien ils seront à (vouloir) l'atteindre. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont amorcé le débat sur la poursuite de la construction européenne lors d'un dîner informel jeudi soir, à Tallinn, en prélude du sommet numérique du lendemain.

Ce débat sur l'avenir de l'Europe a été ''constructif'' , a assuré, vendredi matin, le président du Conseil européen, Donald Tusk. ''Fructueux'', a enchéri Emmanuel Macron, qui avait été invité par M. Tusk à prendre la parole en premier.

Et pour cause : l'ampleur et les ambitions contenues dans le discours prononcé mardi à la Sorbonne par le président français ont lancé une dynamique. Son ''initiative pour l'Europe'' s'est imposée comme base de discussion, en complément du discours sur l'état de l'Union prononcé le 13 septembre, à Strasbourg, par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker.

(...)