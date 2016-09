Les Wallons résistent à la pression des patrons

International

Les patrons ont remis le couvert pile deux mois après leur premier appel. Lundi, ils ont dit espérer "que l’ensemble des autorités belges pourront très prochainement marquer leur accord sur la signature et ensuite la ratification du Ceta", l’accord de libre-échange commercial entre l’Union européenne et le Canada. Dans leur communiqué, la FEB (Fédération des entreprises de Belgique) et les coupoles patronales flamande, wallonne et bruxelloise mettent la pression. "Un blocage potentiel de l’accord serait fort dommageable pour l’image internationale de la Belgique ainsi que pour les relations économiques privilégiées (avec) le Canada."

Dans leur viseur : les représentants politiques wallons, singulièrement le PS et le CDH qui gouvernent au sud du pays. Le 27 avril dernier, le Parlement wallon votait, en effet, une résolution initiée par Ecolo demandant au gouvernement wallon de ne pas accorder les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral pour signer le Ceta. Message reçu et respecté par l’exécutif wallon. Dans la foulée, les parlements et gouvernements de la Communauté française et de la Région bruxelloise en faisaient de même. Or, sans le paraphe de la Belgique, l’accord commercial restera lettre morte. Autant dire que la pression est forte sur les partis francophones récalcitrants (tous, sauf le MR, seul francophone au fédéral). Elle vient des rangs patronaux, donc. Mais aussi du fédéral, de la Flandre et de l’Europe, notamment en perspective du conseil européen informel de Bratislava, ce vendredi.

Pour les Wallons, c’est non, non et non

"Pour nous, la question est tranchée depuis juillet : nous n’allons pas donner les pleins pouvoirs au fédéral", a réagi lundi le cabinet du ministre-Président wallon, Paul Magnette (PS). En coulisse, on assure ne pas craindre d’éventuelles représailles économiques de la part du Canada ou des partenaires européens. "Sinon, on n’aurait pas pris une telle décision", dit l’un. Selon un autre, "il ne faut pas se tromper. La pression politique, c’est une chose, le business en est une autre. Les entreprises wallonnes continuent à faire des affaires avec les Canadiens". Presque comme si de rien n’était, sous-entend-on.

Ce que reprochent les Wallons au Ceta, c’est, en résumé : l’absence de balises quant au respect des droits fondamentaux et des expressions culturelles propres aux pays ; le manque d’attention accordée aux normes sociales et environnementales européennes et à la préservation des services publics ; un accord taillé sur mesure pour les multinationales aux dépens des (très) petites et moyennes entreprises. En outre, ils considèrent le Ceta comme une sorte de cheval de Troie du TTIP, le méga accord de libre-échange avec les Etats-Unis, toujours en cours de négociation.

Du côté du gouvernement fédéral (MR, N-VA, CD&V, Open VLD), pro-Ceta, on fulmine. "Celui qui refuse le Ceta, ne veut pas non plus d’un accord commercial avec la Grande-Bretagne", avait dit le Premier ministre Charles Michel (MR), la semaine dernière à la Chambre, faisait référence aux accords commerciaux qui devront être négociés avec le Royaume-Uni à la suite du Brexit. Il en faudra toutefois plus pour convaincre le PS, le CDH, Ecolo, Défi et le SP.A, tous dans l’opposition fédérale, mais au pouvoir à Bruxelles ou en Wallonie.