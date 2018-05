Le "oui" a obtenu un peu plus de 60% des voix lors du référendum historique en Irlande sur la libéralisation de l'avortement, selon les premiers résultats officiels partiels publiés samedi.

60,19% des électeurs de Galway East, première circonscription dépouillée sur 40, se sont dits favorables à une libéralisation de la législation, actuellement l'une des plus restrictives d'Europe, a annoncé le centre de comptage central basé à Dublin. La participation y a atteint 63%.





Des activistes du non reconnaissent leur défaite

Des activistes anti-avortement ont reconnu samedi leur défaite au référendum de vendredi .

"Je pense que c'est un très mauvais jour pour l'Irlande que celui où les gens ont voté en faveur de l'avortement", a dit Cora Sherlock, active pour la campagne Love Both. Un autre groupe parmi les activistes du non les plus virulents, Save the 8th, a parlé de "tragédie". "Ce que les votants ont fait hier est une tragédie aux proportions historiques pour l'Irlande."