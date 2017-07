"Je veux aujourd'hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné", a déclaré Emmanuel Macron ce lundi. Mais il marque dès les premières minutes l'objectif de son discours : "Je vais vous parler des principes d'actions que j'entends suivre".

Pendant quelques minutes, Emmanuel Macron insiste sur les différences entre les partis mais soutenant un but commun : "Même si le désire n'a pas le même visage ou la même forme (...) C'est l'amour de la patrie qui nous rassemble. (...) Vous soutiendrez ou combattez le gouvernement. Mais au fond, quelque chose de profond nous anime. Le simple amour de la patrie."

Ensuite, le Président s'est attardé sur les responsabilités qui reposent sur les épaules des politiciens suite aux élections. "Nous avons reçu le mandat du peuple (...) Porté par le suffrage direct ou indirect, cela ne change rien à sa nature. Cela ne change rien à l'obligation qui pèse sur nous". Emmanuel Macron appelle à l'union et l'unité face à la division pour combattre "le malheur individuel et collectif. Car là est notre mission".

"Le mandat du peuple c'est de rendre au peuple cette dignité collective qui ne s'accompagne d'aucune exclusion. Mais jusqu'ici, nous avons échoué. (...) Nous avons préféré les procédures aux résultats." Le peuple veut un avenir radicalement nouveau, selon lui, revenant ainsi sur le succès qu'a eu son nouveau mouvement. Et pour y arriver, le président a insisté sur l'idée de "transparence", de refus de "toute forme de corruption ordinaire impalpable".

"Il ne peut y avoir de réforme sans confiance", soutient Emmanuel Macron. "Nous voulons une société de confiance. Et pour cela, une réforme ne suffit pas." Sur ces mots, M. Macron espère que chacun participera à la construction de cette confiance et au renouveau de la politique française.

Par ailleurs, celui-ci a également appelé à la fin des accusations "calomnieuses" des uns et des autres : "Mettre fin à la chasse à l'homme où des réputations sont détruites (...) et le devoir de respecter la présomption d'innocence".

Tout au long de son discours, le Président a insisté sur le renouveau à venir : "La République, c'est un idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. Chaque jour, resculptée à l'épreuve du rêve".

Macron l'assure : "Les engagements seront tenus. Les réformes seront conduites (...) Tout cela ne sera possible que si on a une république forte".

De plus, il espère très vite travailler sur certaines lois dont celle sur le dialogue social et sur la lutte contre le terrorisme. Il compte mettre place dans les deux ans. Mais également revoir les lois plus anciennes, abrogées certaines votées trop vite ou mal construites.

Mesures concrètes annoncées

Dans son allocution, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait réduire d'un tiers le nombre de parlementaires: "Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide (...) c'est un Parlement qui travaille mieux", a-t-il affirmé en prônant "action" et "efficacité" à tous les niveaux du pouvoir.

Il propose également que "le parlement soit élu avec une dose de proportionnel" dans un mouvement de réforme des institutions. Il se donne un an pour finaliser cette réforme.

Le président Macron veut revoir le droit de pétition afin que l'expression directe des citoyens "soit mieux prise en compte".

De plus, Emmanuel Macron souhaite supprimer la Cour de Justice de la République. De même, il veut limiter l'intervention de l'exécutif dans la nomination des magistrats.

Certains de ces profonds changements seront présentés dans un an et votés par référendum.