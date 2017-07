La séance s'est ouverte par une minute de silence en mémoire de Simone Veil, survivante de la Shoah, européenne et féministe convaincue, décédée vendredi.

"Je veux aujourd'hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné", a déclaré Emmanuel Macron ce lundi. Mais il marque dès les premières minutes l'objectif de son discours : "Je vais vous parler des principes d'actions que j'entends suivre".

Pendant quelques minutes, Emmanuel Macron insiste sur les différences entre les partis mais soutenant un but commun : "Même si le désire n'a pas le même visage ou la même forme (...) C'est l'amour de la patrie qui nous rassemble. (...) Vous soutiendrez ou combattez le gouvernement. Mais au fond, quelque chose de profond nous anime. Le simple amour de la patrie."

Ensuite, le Président s'est attardé sur les responsabilités qui reposent sur les épaules des politiciens suite aux élections. "Nous avons reçu le mandat du peuple (...) Porté par le suffrage direct ou indirect, cela ne change rien à sa nature. Cela ne change rien à l'obligation qui pèse sur nous". Emmanuel Macron appelle à l'union et l'unité face à la division pour combattre "le malheur individuel et collectif. Car là est notre mission".

"Le mandat du peuple c'est de rendre au peuple cette dignité collective qui ne s'accompagne d'aucune exclusion. Mais jusqu'ici, nous avons échoué. (...) Nous avons préféré les procédures aux résultats." Le peuple veut un avenir radicalement nouveau, selon lui, revenant ainsi sur le succès qu'a eu son nouveau mouvement. Et pour y arriver, le président a insisté sur l'idée de "transparence", de refus de "toute forme de corruption ordinaire impalpable".

"Il ne peut y avoir de réforme sans confiance", soutient Emmanuel Macron. "Nous voulons une société de confiance. Et pour cela, une réforme ne suffit pas." Sur ces mots, M. Macron espère que chacun participera à la construction de cette confiance et au renouveau de la politique française.

Le nouveau chef de l'Etat compte faire de ce format solennel et exceptionnel un rituel annuel, abandonnant la traditionnelle interview télévisée du 14 Juillet, jour de la fête nationale française. "Trop de mes prédécesseurs se sont vu reprocher de n'avoir pas fait la pédagogie de leur action ni d'avoir exposé le sens et le cap de leur mandat (...) Tous les ans, je reviendrai devant vous pour vous rendre compte", a-t-il dit.

Par ailleurs, celui-ci a également appelé à la fin des accusations "calomnieuses" des uns et des autres : "Tout en promettant une lutte accrue contre "l'impunité de quelques puissants", il a demandé à mettre fin à une "chasse à l'homme où parfois les réputations sont détruites, et où la reconnaissance de l'innocence, des mois, des années plus tard, ne fait pas le dixième du bruit qu'avait fait la mise en accusation initiale. (...) J'en appelle à la retenue, j'appelle à en finir avec cette recherche incessante du scandale, le viol permanent de la présomption d'innocence", a déclaré le chef de l'État, après une campagne électorale marquée par des scandales politico-judiciaires.

Tout au long de son discours, le Président a insisté sur le renouveau à venir : "La République, c'est un idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. Chaque jour, resculptée à l'épreuve du rêve".

Macron l'assure : "Les engagements seront tenus. Les réformes seront conduites (...) Tout cela ne sera possible que si on a une république forte".

De plus, il espère très vite travailler sur certaines lois dont celle sur le dialogue social et sur la lutte contre le terrorisme. Il compte mettre place dans les deux ans. Mais également revoir les lois plus anciennes, abrogées certaines votées trop vite ou mal construites.

Mesures concrètes annoncées

Dans son allocution, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait réduire d'un tiers le nombre de parlementaires: "Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide (...) c'est un Parlement qui travaille mieux", a-t-il affirmé en prônant "action" et "efficacité" à tous les niveaux du pouvoir.

Il propose également que "le parlement soit élu avec une dose de proportionnelle" pour que "toutes les sensibilités (...) soient justement représentées". Il se donne un an pour finaliser cette réforme.

Le président Macron veut revoir le droit de pétition afin que l'expression directe des citoyens "soit mieux prise en compte".

De plus, Emmanuel Macron souhaite supprimer la Cour de Justice de la République. De même, il veut limiter l'intervention de l'exécutif dans la nomination des magistrats.

"Les réformes institutionnelles seront soumises au vote du parlement mais, si cela est nécessaire, je recourrai au référendum", a-t-il également déclaré.

Concernant les mesures anti-terrorisme, la première étape sera de lever l'état d'urgence à l'automne pour que "tous les individus retrouvent leur liberté". Il veut une fermeté sans concessions dans les sanctions visant les terroristes et des mesures renforcées. Le Parlement sera en effet appelé à voter de nouvelles mesures. Selon lui, l'éducation, la culture et la morale sont également des éléments inévitables pour se redresser face au terrorisme, "pour construire la paix".

Il a aussi abordé le volet immigration, en annonçant une réforme en profondeur du système de l'asile qui "déborde de toutes parts", pour "un traitement plus humain et juste" des demandeurs d'asile.

Ensuite, il souhaite "désintoxiquer l'état de l'interventionnisme public. Protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en assistés permanents de l'Etat".

Au point de vue militaire, "la France sera fidèle à toutes ses alliances", mais un renouvellement stratégique et tactique est à réfléchir.

D'ici la fin de l'année, Emmanuel Macron et Angela Merkel souhaitent lancer dans tous les pays "des conventions démocratiques pour repenser les objectifs de l'Europe", pour "retourner aux fondements". Il soutient que "Nous avons besoin d'une Europe plus forte. (...) La décennie qui vient de s'achever a été pour l'Europe une décennie cruelle. Nous avons géré des crises mais nous avons perdu le cap", a regretté le chef de l'Etat pro-européen. "Je crois fermement à l'Europe, mais je ne trouve pas ce scepticisme injustifié", a-t-il ajouté.

Dans sa conclusion, Emmanuel Macron a insisté sur la fraternité, l'unité et la solidarité de tous les Français. "La France n'est pas un pays qui se réforme. La France est un pays qui résiste."