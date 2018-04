Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé mercredi devant le Congrès américain la tentation de "nationalisme et d'isolationnisme" et demandé aux Etats-Unis de "réinventer le multilatéralisme", chaudement applaudi par les sénateurs et les représentants.

Il a aussi répété que, sur le climat, il n'y "avait pas de planète B", une critique implicite contre le retrait américain de l'accord de Paris, et a assuré qu'"une guerre commerciale entre alliés n'est pas cohérente", en référence à la guerre commerciale qui pointe derrière les menaces protectionnistes de Donald Trump.