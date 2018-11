Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel ont affiché lundi leur ambition commune à donner un "nouvel élan" à l'Union européenne, tout en insistant sur l'étroitesse des liens qui unissent les deux pays sur de nombreux plans et la communauté de vues entre les dirigeants. M. Michel a salué la "mobilisation au quotidien" du chef de l'Etat français "au service de l'idéal européen", lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Macron à Bruxelles au premier jour de sa visite d'Etat en Belgique.

Le chef de l'Etat français a pour sa part souligné "combien le travail que l'on fait ensemble est un travail précieux, fait de convergences" afin de rendre l'Europe "plus unie", "plus solidaire" et "plus forte", en mentionnant l'échéance du sommet européen de décembre qui devra se prononcer sur un dossier prioritaire de M. Macron, la création d'un budget de la zone euro pour soutenir l'investissement.

M. Macron avait, lors d'un déplacement la veille à Berlin, exhorté l'Allemagne à ouvrir avec la France une "nouvelle étape" dans la construction européenne afin d'empêcher le monde de "glisser dans le chaos" et d'y garantir la paix.

"Nous avons la conviction que les mois qui viennent, les années qui viennent, vont être fondamentales en Europe et également sur le plan international", a affirmé M. Michel en plaidant une nouvelle fois en faveur du multilatéralisme - face au "nationalisme", dont se réclame notamment le président américain Donald Trump.

Face à des défis comme le changement climatique, le terrorisme, la question des migrations, "notre monde a besoin de coopération, a besoin de dialogue, a besoin de compréhension mutuelle, a besoin d'échanges, de respect", a souligné M. Michel aux côtés de M. Macron au Palais d'Egmont, en cultivant, par le tutoiement, sa proximité avec le président français.

"Et c'est cette ambition que la Belgique défendra dans l'enceinte des Nations unies quand elle siègera au sein du Conseil de sécurité" à partir du 1er janvier prochain - comme membre non-permanent pour deux ans, aux côtés de la France, membre permanent -, a poursuivi le chef du gouvernement.

Il a aussi insisté sur "la qualité de nos relations bilatérales" qu'il a qualifiées de "fortes", "étroites", "constantes" à travers des liens personnels, économiques, culturels...

Selon M. Michel, les deux pays, frappés chacun à leur tour "dans notre chair et dans notre coeur" par des attentats terroristes, dont ceux du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts) et ceux du 22 mars 2016 à Bruxelles (32 morts), ont aussi établi une étroite coopération en matière de sécurité, de justice et de police.

"Nous avons beaucoup progressé et beaucoup amélioré le travail partenarial entre nos gouvernements", a confirmé M. Macron.

Paris et Bruxelles souhaitent désormais étendre cette coopération à la grande criminalité, dont les trafics de drogues et d'êtres humains.

Le président français a encore insisté sur la relation "extrêmement vivace" entre les deux pays en matière culturelle, économique, "par des investissements croisés", scientifique, et d'infrastructures et de transports.

M. Macron a ainsi explicitement apporté son soutien au canal Seine-Nord, un projet qui tient à coeur à la Belgique et qui doit permettre de relier la Seine et le réseau fluvial de l'Europe du Nord. C'est "une infrastructure importante pour notre pays et plus particulièrement la région des Hauts de France (qui regroupe les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme), un investissement collectif que de je soutiens", a-t-il dit.

Du côté belge, on s'est déclaré satisfait par l'accord contre entre l'Etat français et les collectivités locales, qui prévoit que la construction du canal sera pilotée par un "un établissement public local à caractère industriel et commercial" - et non plus par le ministère des Transports - et financée conjointement par ces deux niveaux de pouvoir, avec un apport de l'UE.