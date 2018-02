4

Spectacles de Dieudonné: deux salles du Nord de la France disent avoir été trompées

Un centre culturel et une salle privée de réceptions du Nord, où s'est produit samedi et dimanche Dieudonné, disent avoir été trompés, affirmant avoir loué leurs espace pour une marque de cosmétique et un spectacle théâtre, et non pour l'humoriste ...