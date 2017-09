Le Parlement catalan a adopté la loi de séparation avec l'Espagne. La justice espagnole accuse Carles Puigdemont de "désobéissance grave". Madrid fait pression sur les fonctionnaires catalans, pour qu'ils ne collaborent pas à l'organisation du référendum.

L’incertitude totale plane sur Barcelone

Après un nouveau débat épuisant, qui s’est terminé vendredi à l’aube, les députés catalans ont approuvé une autre loi qu’ils estiment être leur Magna Carta : la Loi de la transition juridique vers l’indépendance. C’est la loi indépendantiste considérée comme étant la plus importante parmi celles dénommées "de déconnection avec l’Espagne".

Comme lors des jours précédents, les 54 députés du front "constitutionnaliste" ont quitté l’hémicycle avant le vote puisque la décision du Tribunal constitutionnel (TC) espagnol déclarant la nullité de ce vote était déjà annoncée. Les 71 votes du bloc pro-indépendance étaient garantis. Il n’y a pas eu d’abstention, mais les dix députés de Catalunya Sí que es Pot (CSQP, proches de Podemos) sont cette fois restés dans la chambre.

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a déjà obtenu l’aval du Conseil constitutionnel d’Espagne pour faire appel aux tribunaux contre les autorités catalanes. Le TC a suspendu l’application des lois controversées. Et vendredi après-midi, le Procureur du Roi a porté plainte contre le président catalan, Carles Puigdemont, et contre tous ses ministres. Ils sont tous accusés des délits de "désobéissance grave", prévarication et malversation de fonds publics. Ce dernier délit peut entraîner des peines de prison. En principe, le Tribunal supérieur de Catalogne pourrait les inculper. Il pourrait hypothétiquement réclamer le dépôt d’une caution, que le procureur n’a pas voulu quantifier.