International Il ne s'agit pas d'un phénomène scientifique complexe. La réponse est beaucoup plus simple que cela : les autorités de plusieurs villes ont décidé de colorer leurs cours d'eau en vert pour célébrer la Saint-Patrick.

Depuis 1962, la rivière de Chicago se pare ainsi de vert en hommage au Saint-Patron des Irlandais. Pour ce faire, 18kg de colorant non polluant à base de fluorescéine sont jetés dans l'eau pour lui faire prendre une couleur fluorescente l'espace de quelques heures. Ce colorant est par ailleurs utilisé à d'autres moments de l'année pour étudier le mouvement de l'eau.

© ap

Vilnius, la capitale de la Lituanie, suit également le mouvement.

© afp



Plusieurs pays à travers le monde ont illuminé ou illumineront des bâtiments célèbres afin de permettre à tout un chacun de se plonger dans l'ambiance de la Saint-Patrick.

Si à l'origine, la Saint-Patrick était une fête chrétienne célébrée en Irlande, elle a rapidement dépassé les frontières de ce pays (et perdu son caractère religieux). Tous les 17 mars, les fêtards se réunissent - de préférence dans les pubs irlandais - afin de consommer de la bière entre amis. Des défilés, des spectacles, des musiques traditionnelles et des dégustations sont également de la partie pour ravir un public le plus large possible.